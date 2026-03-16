В Steam вышла бесплатная экшен-RPG с открытым миром The Seven Deadly Sins: Origin

Компания Netmarble выпустила на ПК (в Steam) The Seven Deadly Sins: Origin - бесплатную экшен-RPG по мотивам популярной франшизы "Семь смертных грехов". Проект представляет собой яркое фэнтези с открытым миром, где нашлось место и диснеевским замкам, и вращающимся ветрякам, и даже целому зверинцу. В центре внимания - не только знакомые фанатам лица, но и возможность покататься на необычном транспорте.

Разработчики сделали ставку на экшен с видом от третьего лица. Боевая система включает:

Сражения в реальном времени с эффектными визуальными эффектами.

Сменные комбо-приемы и командные атаки.

Фирменные "лучевые спецэффекты" в духе аниме.

Как и положено современной free-to-play игре с открытым миром, тут нашлось место не только битвам. Игроков ждут рыбалка, кулинария и исследование мира. Игра использует гача-механику - случайные предметы и персонажей за внутриигровую валюту. Это может отпугнуть скептиков, но, как показывает практика, даже такие игры могут удерживать внимание аудитории годами.

Создатели обещают, что Origins порадует не только новичков, но и давних поклонников серии. В игре появятся как совершенно новые оригинальные герои, так и любимые персонажи со всей вселенной, выходящие за пределы временных линий и измерений.

The Seven Deadly Sins: Origin уже доступна в Steam. В игре есть русские субтитры. Количество игроков уже превысило 65 тысяч человек, но отзывы у игры в основном отрицательные. Главная жалоба - это технические проблемы на старте, посредственная графика и оптимизация.