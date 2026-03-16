В Steam вышла бесплатная экшен-RPG с открытым миром The Seven Deadly Sins: Origin

Компания Netmarble выпустила на ПК (в Steam) The Seven Deadly Sins: Origin - бесплатную экшен-RPG по мотивам популярной франшизы "Семь смертных грехов". Проект представляет собой яркое фэнтези с открытым миром, где нашлось место и диснеевским замкам, и вращающимся ветрякам, и даже целому зверинцу. В центре внимания - не только знакомые фанатам лица, но и возможность покататься на необычном транспорте.
Разработчики сделали ставку на экшен с видом от третьего лица. Боевая система включает:
- Сражения в реальном времени с эффектными визуальными эффектами.
- Сменные комбо-приемы и командные атаки.
- Фирменные "лучевые спецэффекты" в духе аниме.
Как и положено современной free-to-play игре с открытым миром, тут нашлось место не только битвам. Игроков ждут рыбалка, кулинария и исследование мира. Игра использует гача-механику - случайные предметы и персонажей за внутриигровую валюту. Это может отпугнуть скептиков, но, как показывает практика, даже такие игры могут удерживать внимание аудитории годами.
Создатели обещают, что Origins порадует не только новичков, но и давних поклонников серии. В игре появятся как совершенно новые оригинальные герои, так и любимые персонажи со всей вселенной, выходящие за пределы временных линий и измерений.
The Seven Deadly Sins: Origin уже доступна в Steam. В игре есть русские субтитры. Количество игроков уже превысило 65 тысяч человек, но отзывы у игры в основном отрицательные. Главная жалоба - это технические проблемы на старте, посредственная графика и оптимизация.
Класс... уже качаю! Правда в отзывах люди плачут о недоступных серверах. Будет печально, если сегодня поиграть не получится. Давно ждал эту игрушку. Точка.
Ммм... очередная гача-мучи помойка для отбитых лудоманов. И по традиции, я просто оставлю это здесь:
Без КВН не
Попробовал и это очередная и на вид очень дешевая гача с примитивнейшим ( даже скажу так, шаблонным ) интерфейсом и боевкой взятой под копирку из геншина.
Хотите хорошую гачу в которой хоть видно, что ты играешь не в херь склёпанную чисто ради наживи:
1. Wuthering Waves. Много контента, много крутых персонажей с боевкой, как в слешер играх и красивый игровой мир.
2. Arknights Endfield. Очень красивая игра с системой фактории ( заводики строишь ), но примитивной боевой системой и ужасно дорогой гачей.