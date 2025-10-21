Закрытый бета-тест игры The Seven Deadly Sins: Origin пройдет с 30 октября по 5 ноября

Издатель Netmarble и разработчик Netmarble F&C объявили, что закрытый бета-тест бесплатной ролевой игры The Seven Deadly Sins: Origin пройдет с 30 октября по 5 ноября.

Изначально заявки на участие принимались до 19 октября, однако компания запустила дополнительную акцию до 24 октября, предоставляя игрокам еще один шанс присоединиться к тестированию. Подробности можно узнать на официальном сайте проекта.

Закрытый бета-тест позволит участникам опробовать раннюю версию игры, исследовать игровой мир и дать разработчикам обратную связь перед релизом.

Полноценный запуск The Seven Deadly Sins: Origin намечен на 28 января 2026 года на PlayStation 5, ПК через Steam, iOS и Android. Игрокам стоит поспешить с регистрацией, чтобы не пропустить шанс стать частью тестирования.