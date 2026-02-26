Игра Seven Knights Rebirth получила награду Лучшая пошаговая RPG на церемонии Sensor Tower APAC Awards 2025

Компания Netmarble объявила 26 февраля 2026 года, что коллекционная ролевая игра Seven Knights Rebirth стала победительницей в категории Лучшая пошаговая RPG на премии Sensor Tower APAC Awards 2025. Данная премия отмечает мобильные игры и приложения с выдающимися результатами на основе собственных данных и оценки инновационного влияния.

Представители Sensor Tower объяснили свой выбор тем, что проект успешно объединил 12 лет наследия с современным визуальным стилем и стратегической глубиной. Удачное переосмысление привлекло внимание давних фанатов и новых пользователей. Это позволило проекту стать безусловным лидером в жанре пошаговых ролевых игр по итогам 2025 года.

Официальный релиз Seven Knights Rebirth в Южной Корее прошел 15 мая 2025 года. Проект является ремейком игры Seven Knights. Разработчики сохранили ключевые элементы оригинала, включая сюжет и боевую систему, добавив актуальные механики. Спустя 7 часов после запуска игра заняла 1 место по доходам в App Store, а через 5 дней возглавила рейтинги прибыли в 2 главных мобильных магазинах страны.