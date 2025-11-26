В Steam вышел духовный наследник Sid Meier's Pirates! под названием Seven Seas: Adventures

Студия Concept Games выпустила в ранний доступ свой новый проект под названием Seven Seas: Adventures. Игра позиционируется авторами как духовный наследник культовой Sid Meier's Pirates! и предлагает геймерам отправиться в Новый Свет ради славы и богатства.

Игровой процесс сочетает в себе морские сражения в реальном времени, глубокую экономическую модель и управление собственным флотом. Игроки вольны выбирать свой путь: стать грозным пиратом, охотящимся за торговыми судами, или честным коммерсантом, выстраивающим торговые маршруты и скупающим товары по выгодным ценам. В Seven Seas: Adventures реализована детальная система кастомизации кораблей, позволяющая оснащать суда различными видами орудий и снарядов. Помимо легального заработка, доступна контрабанда, однако она сопряжена с риском проверок портовыми властями. Также в проекте присутствует мультиплеерный режим, позволяющий объединяться с друзьями в команду или соревноваться за звание лучшего капитана.

На момент выхода отзывы пользователей в Steam оказались смешанными. Аудитория хвалит проект за приятный визуальный стиль, качественное звуковое оформление и верность традициям жанра. Многие отмечают, что у игры есть хороший потенциал и правильная основа, напоминающая классические корсарские игры. Однако впечатления портят технические проблемы. Игроки сообщают о многочисленных багах в интерфейсе, некорректной работе мини-карты и ошибках при переносе грузов между кораблями. Некоторые пользователи столкнулись с невозможностью завершить обучение из-за сбоев в боевой системе. Разработчики обещают активно исправлять найденные ошибки и наполнять игру контентом в течение ближайших месяцев.