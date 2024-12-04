Адские десантники, секс и жуки: анонсирована игра для взрослых Sexdivers, вдохновлённая шутером Helldivers 2

Кооперативный шутер Helldivers 2, вышедший в начале этого года, быстро собрал внушительную аудиторию фанатов, которая с энтузиазмом погрузилась в "насильственное распространение демократии" по разным планетам. Однако, когда казалось, что популярность игры начинает угасать, проект получил неожиданную интерпретацию. Теперь у шутера появилась своя игровая порнопародия под названием Sexdivers. Разработчики обещают в ней всё то же, что и в оригинальном Helldivers 2, но с добавлением откровенных сцен и возможности "плотских утех".
Согласно описанию, Sexdivers — это пародия на научно-фантастический кооперативный шутер, где, помимо борьбы с врагами, геймерам предлагается участвовать в пикантных межзвёздных приключениях. Несмотря на откровенность, визуальный стиль игры заметно вдохновлён оригиналом: костюмы, инопланетные пейзажи и враги практически скопированы с Helldivers 2. Даже трейлер пародирует рекламную кампанию оригинала с лозунгом «СТАНЬ ГЕРОЕМ».
Однако игра уходит далеко от стандартного сюжета о борьбе с насекомыми. Игрокам предлагается «слава» и внимание женского экипажа с возможностью разблокировать «эротические сцены» за достижения в миссиях.
За разработку отвечает студия Octo Games, известная такими проектами, как Hot Pussy College и Sex Standing. Релиз Sexdivers запланирована на 2025 год.
надо в этом году было выпускать, прон игра могла бы и игру года взять, конкурировать особо не с чем все равно
макак?
на 4 из 10 максимум , средняя рубилка которую от голода все по ошибке растиражировали как хит тыщелетия… скорее вархаммер уж тогда
ну тогда да только прон
Сам не играл, но перескажу отзывы.
Хвалят кинематографичность. Всякие там стратагемы вроде орбитальных бомб выглядят очень зрелищно прямо во время геймплея.
Орды мобов со всех сторон, хоть и не так много как в вахе.
Атмосфера героизма и "общего дела", из-за которой токсичности поменьше чем в колде.
ну и возможность творить всякую эпичную дичь: например самовыпилиться из ракетницы в землю для того, чтобы товарищ смог призвать капсулу с новым хеллдайвером на голову жуку-тирану.
Просто ты не смог пройти, вот и накидываешь
чё происходит?
и так на всех картинках когда открываешь
Это ПГ - девиз сайта это "страдания" ) ты еще по роликам что ли не понял ?))
Да, в прошлой жизни мы себя плохо вели и теперь вынуждены страдать на пг)
Война с мандавошками что ли?
У пк лучшие экзы!)
Название Sexdivers прям ... в точку! Одобряю!
Только жуков уберите...
Осуждаю, повзрослей
С клопами спишь что ли?
Его бросила правая рука, посочувствуй.
С ними можно найти общий язык
Обе нормальных пропорций
SHTO тот самый Mass Effect 4 который все ждали?
аж правая рука вздог(ch)нула!)
Уау) А где фулл с превью?)
А им по голове за АП (Авторские Права), не прилетит? И будет такое же "качество" как в Subverse?
То есть секс не с жуками и роботами как в оригинале? Слабо...
А почему бы и нет?
пока лучше wild life н7ичего не придумали! вот так реально порно игра на все времена)
Только, похоже, она выйдет чуть раньше, чем никогда.
Давно уже все придумали, есть куча реальных игр, а не твой вышеуказанный сборник анимаций
вот хорошо же,когда разработчики знают что нужно геймерам и готовы идти на смелые шаги,а не наоборот,когда они знают что НЕ НУЖНО геймерам и готовы идти на смелые шаги
Только у этой игры будет онлайн 5,5 человек - для каких геймеров это делают? Вы серьезно считаете, что порнопародией можно кого-то привлечь в нынешнее время?
Уж лучше такие игры, чем так называемые "мокбастеры".
фулл есть????? 😀
Жаль что студия разработчиков максимально шаблонная, у них каждая игра повторяет одну и туже структуру, только модельки меняются
А почему бы и нет?!.
Беру
С удовольствием поиграю!
Тоже будет привязка к псн?)
Уже одна 2D пиксельная пародия есть.
Ты про GIRLDIVERS?
Угу.
А спаривание с жуками будет?)
А жукесов оплодотворять не дадут я так понимаю, значит скип 100%))
Divers - водолаз. Думаю прям в точку.
секс игрушек куча, запястья будут мощными
Опа, конкурент Subverse
Это то, что нужно!!!
на f95 ваших sexдайверов полно. уже не новость
и судя по скринам в стиме - треш игра с CGI сценами. проходим мимо
точите языки мужики
я бы отлизал !
Пожалуйста.. действуй.
о, привет, Лизун)
мало вам стеллар шлюхи, the first descendant, теперь ещё и до этой игры добрались шаловливые...
лучше так, чем если бы добавили орден радужных хеллдайверов.
Драгон эйдж вейлгуард всегда к твоим услугам, коричневые однотипные карлики усладят твой, измученный корейскими дивами, взор.
сам в свой Драгон эйдж вейлгуард играй, токсик
Фаперы возрадуются!
И заминусуют в знак признания своей природы!
А ты типа не дрочишь?
Вы это хотите обсудить на игровом сайте ?
Вы случаем не ошиблись сайтом ?
Суть моей претензии в том, что фаперы путают специализированные сайты с игровым - я сюда захожу за новостями мира игр, софта и железа, но никак не по фаперским мотивам - как некоторые.