ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
SexDivers 2025 г.
Экшен, Шутер, Инди, Для взрослых 18+, От третьего лица, Научная фантастика
7.6 5 оценок

Адские десантники, секс и жуки: анонсирована игра для взрослых Sexdivers, вдохновлённая шутером Helldivers 2

Gutsz
Новости

Кооперативный шутер Helldivers 2, вышедший в начале этого года, быстро собрал внушительную аудиторию фанатов, которая с энтузиазмом погрузилась в "насильственное распространение демократии" по разным планетам. Однако, когда казалось, что популярность игры начинает угасать, проект получил неожиданную интерпретацию. Теперь у шутера появилась своя игровая порнопародия под названием Sexdivers. Разработчики обещают в ней всё то же, что и в оригинальном Helldivers 2, но с добавлением откровенных сцен и возможности "плотских утех".

Согласно описанию, Sexdivers — это пародия на научно-фантастический кооперативный шутер, где, помимо борьбы с врагами, геймерам предлагается участвовать в пикантных межзвёздных приключениях. Несмотря на откровенность, визуальный стиль игры заметно вдохновлён оригиналом: костюмы, инопланетные пейзажи и враги практически скопированы с Helldivers 2. Даже трейлер пародирует рекламную кампанию оригинала с лозунгом «СТАНЬ ГЕРОЕМ».

Однако игра уходит далеко от стандартного сюжета о борьбе с насекомыми. Игрокам предлагается «слава» и внимание женского экипажа с возможностью разблокировать «эротические сцены» за достижения в миссиях.

За разработку отвечает студия Octo Games, известная такими проектами, как Hot Pussy College и Sex Standing. Релиз Sexdivers запланирована на 2025 год.

134
59
Комментарии: 59
Ваш комментарий
Wolfenstein

надо в этом году было выпускать, прон игра могла бы и игру года взять, конкурировать особо не с чем все равно

59
Alex40001

макак?

-6
Wolfenstein Alex40001

на 4 из 10 максимум , средняя рубилка которую от голода все по ошибке растиражировали как хит тыщелетия… скорее вархаммер уж тогда

7
Alex40001 Wolfenstein

ну тогда да только прон

4
UnsophisticatedEleazar Wolfenstein

Сам не играл, но перескажу отзывы.
Хвалят кинематографичность. Всякие там стратагемы вроде орбитальных бомб выглядят очень зрелищно прямо во время геймплея.
Орды мобов со всех сторон, хоть и не так много как в вахе.
Атмосфера героизма и "общего дела", из-за которой токсичности поменьше чем в колде.
ну и возможность творить всякую эпичную дичь: например самовыпилиться из ракетницы в землю для того, чтобы товарищ смог призвать капсулу с новым хеллдайвером на голову жуку-тирану.

3
Freund Benno Wolfenstein

Просто ты не смог пройти, вот и накидываешь

-2
malars0

чё происходит?

и так на всех картинках когда открываешь

9
gliga142

Это ПГ - девиз сайта это "страдания" ) ты еще по роликам что ли не понял ?))

22
No more drugs gliga142

Да, в прошлой жизни мы себя плохо вели и теперь вынуждены страдать на пг)

0
decimotercero

Война с мандавошками что ли?

9
Yushimitsy Zic

У пк лучшие экзы!)

7
1vanguard

Название Sexdivers прям ... в точку! Одобряю!
Только жуков уберите...

5
Trezvopoy

Осуждаю, повзрослей

-6
D-pool Trezvopoy

С клопами спишь что ли?

0
Braini Shy D-pool

Его бросила правая рука, посочувствуй.

0
Trezvopoy D-pool

С ними можно найти общий язык

0
Trezvopoy Braini Shy

Обе нормальных пропорций

0
AGS37

SHTO тот самый Mass Effect 4 который все ждали?

3
Rensky27

аж правая рука вздог(ch)нула!)

2
AndralStormborn

Уау) А где фулл с превью?)

1
JKarter

А им по голове за АП (Авторские Права), не прилетит? И будет такое же "качество" как в Subverse?

1
ZAUSA

То есть секс не с жуками и роботами как в оригинале? Слабо...

0
UnsophisticatedEleazar

А почему бы и нет?

1
Mihanbo

пока лучше wild life н7ичего не придумали! вот так реально порно игра на все времена)

0
Tiger Goose

Только, похоже, она выйдет чуть раньше, чем никогда.

1
Nodas

Давно уже все придумали, есть куча реальных игр, а не твой вышеуказанный сборник анимаций

0
ДаДжи

вот хорошо же,когда разработчики знают что нужно геймерам и готовы идти на смелые шаги,а не наоборот,когда они знают что НЕ НУЖНО геймерам и готовы идти на смелые шаги

0
Генерал Анатолий

Только у этой игры будет онлайн 5,5 человек - для каких геймеров это делают? Вы серьезно считаете, что порнопародией можно кого-то привлечь в нынешнее время?

0
Олег Дудин

Уж лучше такие игры, чем так называемые "мокбастеры".

0
Леший3

фулл есть????? 😀

0
fcn_maks

Жаль что студия разработчиков максимально шаблонная, у них каждая игра повторяет одну и туже структуру, только модельки меняются

0
SOLUS5678

А почему бы и нет?!.

0
Scorpion_GamePlay

Беру

0
Jack Is Back

С удовольствием поиграю!

0
Sider999

Тоже будет привязка к псн?)

0
Рикочико

Уже одна 2D пиксельная пародия есть.

0
Tiger Goose

Ты про GIRLDIVERS?

0
Рикочико Tiger Goose

Угу.

0
Snake2105

А спаривание с жуками будет?)

0
Jarvis666

А жукесов оплодотворять не дадут я так понимаю, значит скип 100%))

0
пынеход

Divers - водолаз. Думаю прям в точку.

0
KatabaticThule

секс игрушек куча, запястья будут мощными

0
Real Slim Shady

Опа, конкурент Subverse

0
komrad.tzar

Это то, что нужно!!!

0
YourDevil54

на f95 ваших sexдайверов полно. уже не новость
и судя по скринам в стиме - треш игра с CGI сценами. проходим мимо

0
Темный-Властелин

точите языки мужики

-1
Lorenzo Lamas

я бы отлизал !

-6
РG34Rule

Пожалуйста.. действуй.

-4
AGS37

о, привет, Лизун)

3
Pycckuu_XAKEP

мало вам стеллар шлюхи, the first descendant, теперь ещё и до этой игры добрались шаловливые...

-10
UnsophisticatedEleazar

лучше так, чем если бы добавили орден радужных хеллдайверов.

4
MLShadow

Драгон эйдж вейлгуард всегда к твоим услугам, коричневые однотипные карлики усладят твой, измученный корейскими дивами, взор.

3
Pycckuu_XAKEP MLShadow

сам в свой Драгон эйдж вейлгуард играй, токсик

-1
РG34Rule

Фаперы возрадуются!

И заминусуют в знак признания своей природы!

-18
Stepan Bratuhin

А ты типа не дрочишь?

2
РG34Rule Stepan Bratuhin

Вы это хотите обсудить на игровом сайте ?

Вы случаем не ошиблись сайтом ?

Суть моей претензии в том, что фаперы путают специализированные сайты с игровым - я сюда захожу за новостями мира игр, софта и железа, но никак не по фаперским мотивам - как некоторые.

-4