Адские десантники, секс и жуки: анонсирована игра для взрослых Sexdivers, вдохновлённая шутером Helldivers 2

Кооперативный шутер Helldivers 2, вышедший в начале этого года, быстро собрал внушительную аудиторию фанатов, которая с энтузиазмом погрузилась в "насильственное распространение демократии" по разным планетам. Однако, когда казалось, что популярность игры начинает угасать, проект получил неожиданную интерпретацию. Теперь у шутера появилась своя игровая порнопародия под названием Sexdivers. Разработчики обещают в ней всё то же, что и в оригинальном Helldivers 2, но с добавлением откровенных сцен и возможности "плотских утех".

Согласно описанию, Sexdivers — это пародия на научно-фантастический кооперативный шутер, где, помимо борьбы с врагами, геймерам предлагается участвовать в пикантных межзвёздных приключениях. Несмотря на откровенность, визуальный стиль игры заметно вдохновлён оригиналом: костюмы, инопланетные пейзажи и враги практически скопированы с Helldivers 2. Даже трейлер пародирует рекламную кампанию оригинала с лозунгом «СТАНЬ ГЕРОЕМ».

Однако игра уходит далеко от стандартного сюжета о борьбе с насекомыми. Игрокам предлагается «слава» и внимание женского экипажа с возможностью разблокировать «эротические сцены» за достижения в миссиях.

За разработку отвечает студия Octo Games, известная такими проектами, как Hot Pussy College и Sex Standing. Релиз Sexdivers запланирована на 2025 год.