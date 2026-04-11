Из Steam исчезла пародийная игра для взрослых Sexdivers - пользователи подозревают жалобу на нарушение авторских прав

Из каталога Steam неожиданно пропала игра Sexdivers, выпущенная в прошлом году студией Octo Games. Проект больше нельзя найти в магазине: при попытке открыть его страницу пользователи автоматически перенаправляются на главную страницу сервиса.

При этом страница сообщества игры всё ещё доступна, однако разработчики пока не публиковали официальных комментариев или объяснений по поводу удаления проекта.

Sexdivers позиционировалась авторами как экшен с элементами выживания, ориентированный на взрослую аудиторию. В игре пользователи выступали в роли бойца, сопровождающего научную экспедицию на неизвестную планету. Проект сочетал боевые механики с откровенным контентом.

Часть игроков предполагает, что исчезновение игры из магазина может быть связано с жалобой на нарушение авторских прав. Пользователи обратили внимание на заметное сходство некоторых элементов дизайна и геймплея с популярным кооперативным шутером Helldivers 2, из-за чего могла быть подана DMCA-претензия. Однако официального подтверждения этой версии пока нет.

Несмотря на удаление из продажи, некоторые функции, связанные с игрой, всё ещё работают. Например, коллекционные карточки Steam по-прежнему можно обменивать между пользователями. Однако торговля ими на площадке временно приостановлена из-за прекращения продаж самой игры.

На данный момент неизвестно, вернётся ли Sexdivers в магазин Valve или проект был удалён окончательно.