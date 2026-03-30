В Steam анонсирована 18+ пародия на популярную супергеройскую игру Dispatch

Если оригинальный Dispatch предлагал игрокам почувствовать себя оператором службы экстренного реагирования, рассылающим супергероев на сложные миссии с тяжелым моральным выбором, то теперь у геймеров появится возможность взглянуть на этот процесс с совершенно иного ракурса. Студия-разработчик инди-игр для взрослой аудитории Sweet Buns Games анонсировала SexPatch: Horny Capes — недвусмысленную пародию на популярную интерактивную драму.

Проект полностью заимствует концепцию оригинального тайм-менеджмента и отправки героев на задания по показателям, но приправляет ее обильным фансервисом и наготой. По сюжету новой игры город срочно нуждается в героях, но защищать улицы предстоит команде из восьми «несовершенных, но очень сексуальных супергероинь» с говорящими именами: Розовый Поцелуй, Темная Домина, Аркана, Струя и другие.

Игроку отводится роль их наставника — саркастичного полудемона. Именно он принимает входящие вызовы и подбирает нужных девушек для устранения угрозы, оценивая их характеристики. Как и в оригинале, вам предстоит изучать детали заданий и отправлять героинь с подходящим профилем навыков. За успехи на заданиях игрок будет поощряться продвижением по разветвленному нелинейному сюжету. Обещаны полностью анимированные и озвученные откровенные сцены, уникальные сюжетные линии с различными концовками и стилизованный комиксный арт.

Разработчики признались, что темпы их работы феноменальны благодаря недавнему расширению штата художников и программистов. Авторы пообещали сделать упор не только на пикантный контент, но и на увлекательность самого процесса.

Страница SexPatch: Horny Capes уже появилась в магазине Steam. Даты выхода у проекта пока нет.