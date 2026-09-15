Shade of the Marionette расширит вселенную WitchSpring - история Пиориты выйдет на ПК и консолях в 2027 году

Kiwi Walks, разработчик серии WitchSpring, анонсировала Shade of the Marionette: The Story of Piyorita — сюжетную 3D-экшен-RPG в знакомой вселенной. Игра выйдет в 2027 году на PlayStation, Xbox, Nintendo и ПК в Steam. Точные даты релиза для отдельных платформ пока не объявлены.

Главной героиней станет кукла Пиорита, которую загадочный голос называет «маленькой птичкой». Она просыпается в Белом гнезде без воспоминаний и эмоций, после чего отправляется исследовать комнаты за зеркалом. Её цель — поглощать жизненную силу других кукол и постепенно стать «Шедевром».

Особенностью игры станет нелинейное исследование. Порядок, в котором игрок открывает скрытые комнаты, будет влиять на происходящие сцены и развитие истории. При этом незнакомые Пиорите места и встреченные существа будут вызывать у неё странное ощущение узнавания, что должно постепенно раскрывать тайну её прошлого.

Боевая система делает ставку на динамичный экшен с фехтованием, магией и различным оружием. Игрок сможет использовать неограниченные рывки, ловушки и заклинания, а система помощи при наведении позволит сражаться без необходимости запоминать сложные комбинации. В трёхмерных сражениях также придётся учитывать укрытия, высоту и расположение противников.

В Белом гнезде можно подготовиться к следующему походу, комбинируя оружие, ловушки и магию. Собранные материалы пригодятся для создания новых предметов и заклинаний, а побеждённых боссов при выполнении определённых условий можно превратить в управляемых кукол и улучшать их части.

Таким образом, Shade of the Marionette сочетает сказочный мир WitchSpring с более динамичной боевой системой и историей о кукле, которая пытается понять собственное происхождение. Разработчики обещают новую сюжетную линию, но при этом сохранить узнаваемую атмосферу вселенной Kiwi Walks.