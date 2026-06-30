SHADE Protocol стала сенсацией Kickstarter: игра собрала в разы больше цели и привлекла вокалистку NieR: Automata

Инди-студия Little Legendary неожиданно оказалась в центре внимания благодаря SHADE Protocol. Амбициозная метроидвания не только стремительно набрала популярность в Steam, но и превратилась в один из самых успешных проектов на Kickstarter последних недель, многократно превысив первоначальную цель финансирования.

Разработчики планировали собрать 40 тысяч долларов, однако интерес игроков оказался значительно выше ожиданий. По данным студии, всего за один день игра получила более 150 тысяч добавлений в списки желаемого Steam, около 10 тысяч новых подписчиков страницы проекта и преодолела отметку в 230 тысяч долларов на Kickstarter. Сейчас сумма сборов уже превысила 275 тысяч долларов.

Одним из ключевых факторов успеха стало участие вокалистки Эми Эванс, известной по работе над саундтреками NieR: Automata, серии Dark Souls и других игр. Певица сама рассказала о проекте в социальных сетях, после чего интерес к кампании резко вырос. Достигнув соответствующей дополнительной цели, Little Legendary официально обеспечила её участие в создании музыки для игры.

Кроме того, благодаря дополнительным этапам финансирования к проекту присоединилась композитор Манами Мацумаэ, известная как автор музыки для первой Mega Man. Разработчики также подтвердили использование живых музыкальных инструментов и создание новой исследуемой локации Codesong — загадочного пространства, где музыка и программный код существуют как единое целое.

По сюжету SHADE Protocol игрокам предстоит управлять андроидом по имени Зура, исследующей мир, переживший технологический коллапс. В основе игрового процесса лежат сражения и исследование локаций с использованием необычного оружия — «Инструментов», сила которых напрямую связана с музыкой и кодом.

Такое внимание к музыкальной составляющей заметно выделяет SHADE Protocol среди других представителей жанра. Если разработчикам удастся воплотить заявленные идеи в полной мере, проект может стать одной из самых необычных метроидваний последних лет. Судя по реакции игроков и успеху Kickstarter, интерес к нему уже сейчас значительно превосходит ожидания самой студии.