Фанатский проект SF2Recomp перенес Shadow Fight 2 с Nintendo Switch на ПК с поддержкой 360 FPS и ультрашироких экранов

Разработчик под ником bipinkrish выпустил релиз проекта SF2Recomp версии 0.1.0. Программа представляет собой статическую рекомпиляцию файтинга Shadow Fight 2, которая переводит код игры с консоли Nintendo Switch в нативные исполняемые файлы для ПК и мобильных устройств. В качестве основы энтузиаст использовал консольный апдейт 1.1.0, поскольку только в этой версии студия Nekki добавила полноценный режим дуэлей Sparring для локальных сражений двух участников.

В отличие от традиционных эмуляторов, нативный порт взаимодействует с системными компонентами напрямую через графический интерфейс Vulkan 1.3 и мультимедийную библиотеку SDL. Игра получила интеграцию с современными дисплеями, включая ультраширокие пропорции 16:10, 21:9 и 32:9 с автоматической подгонкой задних фонов без растягивания силуэтов бойцов. В конфигурационных файлах можно разблокировать кадровую частоту вплоть до 360 FPS, масштабировать внутреннее разрешение рендеринга до 4K и подключать постобработку сглаживания SMAA вместе с апскейлером AMD FSR 1.

Модификация расширяет контентную базу оригинального консольного релиза. В меню поединков сразу открыт полный перечень бойцов без необходимости проходить сюжетную кампанию. В список доступных персонажей добавлены главный герой Shadow и финальный босс Titan, сохранивший свой гигантский меч, дальнобойные атаки и механику суперударов. Для сюжетной карты реализована кнопка мгновенного реванша с побежденными боссами, позволяющая в любой момент повторно сразиться с Lynx, Shogun или пройти испытание Врат Теней без потери текущих сохранений.

Интерфейс на компьютерах дополнен поддержкой курсора мыши в меню, произвольной перенастройкой клавиатуры и геймпадов, а также схемой управления для двух игроков за одним экраном. Проект содержит экспериментальный сетевой протокол LAN Sparring, обеспечивающий проведение матчей по локальной сети между двумя независимыми устройствами без сторонних программ. Инструментарий конвертера также позволяет компилировать персональный APK для системы Android, где задействованы сенсорный аналоговый стик, виртуальные кнопки ударов и дополнительная сенсорная клавиша для спецприемов боссов.

Проект распространяется по свободной лицензии MIT и не содержит чужих защищенных файлов, ассетов или системных ключей Nintendo Switch. Для сборки рабочего клиента пользователям требуется самостоятельно предоставить файл игры формата NSP и ключи prod.keys для распаковки либо указать путь к уже извлеченным ресурсам. В настоящий момент основной протестированной платформой выступает Linux, тогда как сборки для Windows и macOS на процессорах Apple Silicon сохраняют статус экспериментальных.