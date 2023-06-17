25 минут геймплея стелс-стратегии Shadow Gambit: The Cursed Crew ©

После объявления даты выхода Shadow Gambit: The Cursed Crew и демонстрации занимательного геймплейного трейлера на PC Gaming Show 2023, студия Mimimi Games опубликовала длинный - более двадцати пяти минут - фрагмент геймплея без вырезанных кадров эксклюзивно для IGN. В нем мы можем увидеть одну из миссий в полном объеме - с комментариями ведущего дизайнера игры Морица Вагнера.

Однако сначала мы попадаем на Red Marley - наделенный душой корабль-призрак, который является домашней базой, - где игрок проводит инструктаж, подбирает компаньонов и определяет точку посадки. Затем команда отправляется на задание по спасению капитана Харлока с тщательно охраняемого аванпоста Инквизиции.



Как только мы переходим к реальному игровому процессу, мы видим, насколько большим преимуществом является скрытный подход - особенно при умелом использовании способностей персонажа. Главная героиня, Афия, может телепортироваться и выполнять мощные атаки. Квентин Альброс, с другой стороны, отлично справляется с диверсиями, а Тереза Лассиега, будучи метким стрелком, может уничтожать врагов на расстоянии.



Мы также видим режим "Тень", который позволяет приостановить игру и отдать команды, чтобы затем одновременно их выполнить. Возможность отмечать позиции охранников, патрулирующих местность, кажется здесь особенно полезной.

Shadow Gambit: The Cursed Crew выйдет 17 августа на ПК, PS5 и XSX/S. С 19 по 26 июня мы сможем ознакомиться с демоверсией, которая будет доступна в рамках фестиваля Steam "Играм Быть"