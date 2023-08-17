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Shadow Gambit: The Cursed Crew 17.08.2023
6.2 21 оценка

Атмосферный релизный трейлер стелс-стратегии Shadow Gambit: The Cursed Crew

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butcher69
Новости

Немецкие разработчики из Mimimi Games приглашают всех желающих на Тёмные Карибы, где игрокам предстоит возглавить команду не-мёртвых пиратов на живом корабле и отыскать клад капитана Мордехая.

В честь этого события был представлен атмосферный релизный трейлер. The Cursed Crew уже доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Но на момент написания статьи игра была не доступна для покупки в Steam. Судя по всему это какая-то техническая ошибка со стороны разработчиков - по странице проекта в GOG создатели просят за игру 1 619 рублей.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Samson48

Жаль, игра проходит незамеченной на фоне крупных релизов, а заслуживает она большего.

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