Атмосферный релизный трейлер стелс-стратегии Shadow Gambit: The Cursed Crew

Немецкие разработчики из Mimimi Games приглашают всех желающих на Тёмные Карибы, где игрокам предстоит возглавить команду не-мёртвых пиратов на живом корабле и отыскать клад капитана Мордехая.
В честь этого события был представлен атмосферный релизный трейлер. The Cursed Crew уже доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Но на момент написания статьи игра была не доступна для покупки в Steam. Судя по всему это какая-то техническая ошибка со стороны разработчиков - по странице проекта в GOG создатели просят за игру 1 619 рублей.
Жаль, игра проходит незамеченной на фоне крупных релизов, а заслуживает она большего.