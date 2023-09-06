Для стелс-стратегии Shadow Gambit: The Cursed Crew вышло первое крупное обновление ©

Компания Mimimi Games выпустила крупное обновление для Shadow Gambit: The Cursed Crew, недавно вышедшей стелс-стратегии на пиратскую тематику. Это первое крупное обновление после небольшого хотфикса, вышедшего несколько дней назад.

В нем появилось множество новых возможностей, например, добавлено управление камерой, заимствованное из двух предыдущих игр студии - Desperados III и Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Пока патч доступен только для PC-версии игры, но вскоре он будет выпущен и для консолей.

Среди прочих нововведений исправлено несколько ошибок, связанных с назначением клавиш, пересмотрена система подсчета завершений игры, а также внесено множество мелких исправлений. Если вы хотите узнать все подробности о патче, то вы найдете их вот здесь.

Shadow Gambit: The Cursed Crew - это стелс-стратегия в стиле Commandos. Как многие смогли убедиться — это лучший представитель жанра. Жаль, что ее продажи оказались недостаточными, чтобы обеспечить выживание студии-разработчика Mimimi Games.