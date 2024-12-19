Hooded Horse займётся дальнейшим продвижением стелс-стратегии Shadow Gambit: The Cursed Crew

Hooded Horse сообщила, что она заключила партнерство с Mimimi Games, чтобы взять на себя обязанности по изданию на всех платформах последней игры студии - Shadow Gambit: The Cursed Crew.

Выпущенная в августе 2023 г., Shadow Gambit: The Cursed Crew - это стелс-стратегическая игра, действие которой происходит в фантастическом видении Карибского моря и Эпохи пиратства. Возьмите под контроль проклятый корабль-призрак с живой душой и соберите проклятую пиратскую команду, пока игроки должны искать таинственные сокровища легендарного капитана Мордехая, уклоняясь от грозных сил Инквизиции.

Игра локализована с английского на немецкий (включая аудио), французский, испанский, итальянский, польский, турецкий, русский, бразильский португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский и японский языки.

Shadow Gambit: The Cursed Crew доступна на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В декабре 2023 года игра получила два пакета DLC — Zagan’s Ritual и Yuki’s Wish.