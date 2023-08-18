Игроки крайне положительно приняли стелс-стратегию Shadow Gambit: The Cursed Crew от Mimimi Games ©

Shadow Gambit: The Cursed Crew вышла в несколько неудачное время, зажатая между Baldur’s Gate 3 и Starfield. Тем не менее, это очень хорошая игра, о чем свидетельствует оценки, которые она получает в Steam, где 99% из нынешних 188 отзывов положительные.

На самом деле процент еще выше, так как есть только один отрицательный отзыв, написанный на японском языке, в котором пользователь жалуется на секунду, необходимую для сохранения игры (что, по его словам, снижает погружение), долгий щелчок, необходимый для взаимодействия с объектами (что для него является недостатком по той же причине, что и предыдущая, пусть и служит для того, чтобы избежать ошибок, когда на экране больше объектов) и отсутствие анимаций, показывающих достигнутые цели (которые все равно отображаются на карту, так что вы всегда знаете, что нужно сделать).

В остальном, все другие обзоры сходятся во мнении, что Mimimi Games проделала отличную работу и с тем, что это лучшая стелс-стратегия за последнее время. Есть даже те, кто уже выбрал ее, так сказать, своей игрой года.