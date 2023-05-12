Новый трейлер Shadow Gambit: The Cursed Crew демонстрирует один из самых больших островов, доступных для игры ©

Разработчики из Mimimi Games поделились новым трейлером «Остров в центре внимания» для тактической игры Shadow Gambit: The Cursed Crew. Этот первый трейлер знакомит вас с островом под названием «Железный залив». Когда-то атолл с привидениями был превращен инквизицией в пылающую печь. Это один из самых больших островов в Затерянном Карибском море, фантастическом архипелаге Shadow Gambit: The Cursed Crew, где игрокам предстоит эпическое ограбление в поисках загадочного сокровища.

Это лишь одно из нескольких видеороликов «Остров в центре внимания», которые будут представлены в полной версии игры, поскольку у всех играбельных островов будут свои собственные.

Каждый трейлер «Остров в центре внимания» будет задавать тон и информировать игроков о знаниях и различных местах каждого острова, предоставляя им возможность почувствовать вкус приключения, которое их ждет.

С атмосферой, напоминающей известные брифинги по локациям и миссиям Hitman, все видеоролики «Остров в центре внимания» рассказываются Красным Марли, говорящим разумным кораблем-призраком и домом проклятой команды.

Действие Shadow Gambit: The Cursed Crew происходит в Затерянных Карибах во время альтернативной истории Золотого века пиратства. Присоединяйтесь к Красному Марли, кораблю-призраку с живой душой, и соберите команду проклятых пиратов. Используйте сверхъестественные силы, чтобы бросить вызов грозной армии Инквизиции, которая стоит между вами и таинственным сокровищем легендарного капитана Мордехая.

Shadow Gambit: The Cursed Crew выходит в 2023 году. Она будет доступна в Steam, Epic Games Store, Xbox Series X|S и PlayStation 5.