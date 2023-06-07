Остров погибших кораблей в новом ролике стелс-стратегии Shadow Gambit: The Cursed Crew от авторов Desperados 3 ©

Mimimi Games опубликовала новый трейлер грядущей ролевой тактики в мистическом антураже Shadow Gambit: The Cursed Crew. Ролик посвящен целой локации — острову Айрон-Б

Остров представляет собой кладбище обломков кораблей с привидениями, которое когда-то было местом морского сражения между Черной Бородой и Третьим Железным флотом. Он искажен до неузнаваемости: вокруг валяются бесчисленные обломки кораблей, а океанское дно растет под открытым небом. Здесь смешались потерянные души, а из центра катастрофы возвышается разбитый маяк, навсегда застывший в своем разрушенном состоянии.

Выход Shadow Gambit: The Cursed Crew намечен на текущий год.