Пиратская стелс-стратегия Shadow Gambit стала последней игрой Mimimi Games - студия объявила о своем закрытии

Сегодня, 29 сентября, черный день для любителей жанра стелс-стратегий - немецкая студия Mimimi Games объявила о своем закрытии. Недавно вышедшая Shadow Gambit: The Cursed Crew станет последней игрой Mimimi.
Печальной новостью студия поделилась на своем официальном сайте. Причиной закрытия стали не финансовые проблемы, а усталость разработчиков, которым необходимо отдохнуть от нескольких лет разработки. Однако компания не закрывается в одночасье, количество сотрудников будет сокращаться постепенно. Mimimi также призывает другие игровые компании обращаться к ним, если они заинтересованы в услугах своих сотрудников, которым теперь придется искать другую работу.
Оглядываясь назад на наш 15-летний путь создания игр (и плача по этому поводу), мы испытываем благодарность за невероятную любовь и поддержку, которую мы получили от всех вас. Мы дорожим каждой созданной нами игрой и гордимся тем, чего нам удалось достичь как студии. В то же время последние полтора десятилетия нашей жизни, посвященные работе над все более амбициозными играми, стали тяжелым бременем для нас и наших семей. После выхода Shadow Gambit мы решили, что настало время расставить приоритеты и нажать на тормоза, а не подписываться на еще один многолетний производственный цикл.
Авторы Desperados 3 и Shadow Tactics: Blades of the Shogun заверили, что их последняя игра продолжит получать обновления и патчи, а до конца года для неё выйдет новый контент, но новых игр от студии мы больше не увидим.
Shadow Gambit: The Cursed Crew вышла 17 августа и была отлично встречена критиками и игроками.
ужасная новость. шэдоу тактикс и десперадос 3 становились моими личными готи в год выхода. и гамбит скорее всего пополнит их компанию. игры этих ребят настощие жемчужны.
ну и такие игры не для массового потребителя, и денег особых не приносят, поэтому я думаю они лукавят, и закрываются из-за этого. очень грустно
Красиво уходят...На пике славы.Удачи,ребята!!!
Худшая новость года, делали отличные игры, и тут на тебе. Зато протухшие Аркейн, Биовары, Близзы и прочие сбитые лётчики продолжат влачить жалкое существование.
Естественно сидят на микротранзакциях, вон уволся и Сиди так же на донатах и будешь держаться на плаву.
А не проще нанять новых людей или просто продать студию?
Лучше уйти с достоинством. Сейчас новые люди сидят в Близзард и Биоваре (от студий одно название осталось).
Эх,хорошие игры делали.Это очень грустно и печально-что такая хорошая студия закрывается.
очень жаль. они очень точно уловили особенгости игр типа коммандос и сделали отличные игры такого типа.
Жаль студию. Делали очень качественные стелс-игры.
Жаль , хорошая студия , я бы даже сказал, в своем жанре лучшая .
Исправьте: "Сегодня, 29 сентября"...
Всё тленчик, даже игры тлен и суета и ложные стези этого мира. Нести свой крест не каждому под силу, кто-то бросает на полпути. Кто-то терпит и тянет лямку. Конец в итоге один для всех. Не любите ни мир, ни того что в мире. Крепитесь духом.
Скатертью дорога- тупо создавать пошаговые игры -банкротство обеспечено.
а кто то наоборот за счёт этого поднялся и накопил на этом ресурсы
а чем эти игры плохи? я например полюбил Shadow Tactics Blades of the Shogun да и их игры не пошаговые а в жанре Тактика в реальном времени
🤡🤡🤡
Скажи это Firaxis, которые 27 лет в основном пошаговые игры делают.
А еще вот тебе инфа, чтоб больше не позорился: Shadow Tactics, Desperados 3 и Shadow Gambit НЕ пошаговые, а тактики в реальном времени типа Commandos (о которой ты наверное даже не слышал). Не все изометрические игры = пошаговые.
Вот и провалились, а вся это лабуда как не назави пошаговая лабуда.
Как же надоели хейтеры пошагового режима. Не нравится - пройди мимо...