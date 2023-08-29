Пиратская стелс-стратегия Shadow Gambit стала последней игрой Mimimi Games - студия объявила о своем закрытии ©

Сегодня, 29 сентября, черный день для любителей жанра стелс-стратегий - немецкая студия Mimimi Games объявила о своем закрытии. Недавно вышедшая Shadow Gambit: The Cursed Crew станет последней игрой Mimimi.

Печальной новостью студия поделилась на своем официальном сайте. Причиной закрытия стали не финансовые проблемы, а усталость разработчиков, которым необходимо отдохнуть от нескольких лет разработки. Однако компания не закрывается в одночасье, количество сотрудников будет сокращаться постепенно. Mimimi также призывает другие игровые компании обращаться к ним, если они заинтересованы в услугах своих сотрудников, которым теперь придется искать другую работу.

Оглядываясь назад на наш 15-летний путь создания игр (и плача по этому поводу), мы испытываем благодарность за невероятную любовь и поддержку, которую мы получили от всех вас. Мы дорожим каждой созданной нами игрой и гордимся тем, чего нам удалось достичь как студии. В то же время последние полтора десятилетия нашей жизни, посвященные работе над все более амбициозными играми, стали тяжелым бременем для нас и наших семей. После выхода Shadow Gambit мы решили, что настало время расставить приоритеты и нажать на тормоза, а не подписываться на еще один многолетний производственный цикл.

Авторы Desperados 3 и Shadow Tactics: Blades of the Shogun заверили, что их последняя игра продолжит получать обновления и патчи, а до конца года для неё выйдет новый контент, но новых игр от студии мы больше не увидим.

Shadow Gambit: The Cursed Crew вышла 17 августа и была отлично встречена критиками и игроками.