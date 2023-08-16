Появились первые оценки Shadow Gambit: The Cursed Crew от авторов Desperados 3: критики довольны

Уже завтра вечером по Москве, желающие смогут прикоснуться к тому, что по версии многих игровых журналистов и критиков, является "лучшей игрой студии Mimimi Games".
Представителям профильной прессы был предоставлен более ранний доступ к свежей стелс-стратегии, дабы они успели оценить и поделиться обзорами к моменту всеобщего релиза проекта - 17 августа. Оценки игре уже были выставлены на оценочных платформах, таких как Opencritic и Metacritic. На данный момент игра имеет 85 баллов на первой и второй платформах соответственно.
Shadow Gambit: The Cursed Crew - это мозголомная, но очень характерная стелс-тактическая игра, наполненная творчеством и глубиной. И веселыми пиратскими штучками.
Бесчисленные улучшения формулы позволили Mimimi создать очередной хит. Shadow Gambit: The Cursed Crew - это замечательная тактическая игра с еще более интересным сюжетом, чем у ее предшественников. Формула игры доведена до совершенства.
Релиз Shadow Gambit: The Cursed Crew состоится 17 августа 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
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