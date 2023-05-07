Разработчики Shadow Gambit призывают опасаться мошенников, предлагающих поддельную бета-версию ©

Mimimi Games, разработчики грядущей сверхъестественной пиратской стелс-стратегии Shadow Gambit: The Cursed Crew, предупредили, что они «стали целью фишинговой кампании».Кто-то рассылает электронные письма со ссылкой на веб-сайт, который выглядит почти идентично официальному сайту Shadow Gambit с обещанием доступа к бета-версии. Mimimi говорят, что письмо не от них и бета-версии нет.

«Кто-то рассылает подозрительные электронные письма со ссылкой на веб-сайт, который выглядит идентично реальному веб-сайту Shadow Gambit и использует очень похожий домен, утверждая, что доступна бесплатная бета-версия для загрузки», — говорится в сообщении. «Мы настоятельно рекомендуем не взаимодействовать с ними и не раскрывать какую-либо информацию. Не посещайте эту поддельную страницу и не загружайте с нее какие-либо файлы».

В сообщении также уточняется, что адрес официального сайта — shadowgambit.com, а настоящий сайт компании — mimimi.games.

Shadow Gambit: The Cursed Crew — одна из наших самых ожидаемых игр, благодаря возрождению жанра Mimimi с Desperados 3 и Shadow Tactics в самурайской тематике. Mimimi выпустила видеоролики Shadow Gambit, которые предполагают, что он продолжается в том же духе, с большим количеством тактических скрытностей, отрядом персонажей с взаимодополняющими способностями и на этот раз домашней базой в виде пиратского корабля.