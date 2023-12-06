Shadow Gambit: The Cursed Crew получила два DLC с новыми персонажами и бесплатное обновление

Shadow Gambit: The Cursed Crew знаменует собой конец эпохи, являясь последней игрой от Mimimi Games, в которой веселая пиратская история сочетается с кульминацией опыта студии в создании глубокого тактического игрового процесса. К счастью, учитывая внезапность решения о закрытии студии, они могут попрощаться со своими поклонниками, выпустив два существенных DLC. В совокупности они добавляют двух новых персонажей, два новых острова и новые возможности для использования.

Два DLC называются Yuki’s Wish и Zagan’s Ritual и относятся к двум новым персонажам, которые приносят много нового игрового процесса и миссий.

Юки — корсар японского происхождения, к ней присоединяется ее енот Кума. Стиль игры Юки основан на установке ловушек для врагов, причем Кума является неотъемлемой частью этого. Одна из ловушек — это «Растяжка», которая мгновенно убьет первого врага, который войдет в нее, за исключением Прогностикаров, поскольку они могут противостоять любому за одну атаку. У Кумы есть навык под названием «Парад Тануки», который приманивает к нему врагов. Использование этого в сочетании с навыками Юки позволяет паре относительно легко уничтожать врагов, включая Сородичей, и является удовлетворительной стратегией.

Заган — прогностикар, член Инквизиции и обычно очень ценная цель. Однако Заган любит экспериментировать, застрелился из Черной Жемчужины и перешел на сторону нежити. Это не помешало ему экспериментировать в этой жизни, и он обращается к команде «Красного Марли». Одной из причин является помощь в экспериментах, а другой, возможно, помощь в борьбе с Инквизицией. Цена, которую Заган заплатил за то, что стал частью Нежити, заключается в том, что он потерял защиту, которую когда-то давало ему его положение.

Силы Загана также используются для уничтожения врагов, но иногда они также делают его уязвимым. Его способности включают Кататоническую хватку, которая обездвиживает охранников, превращая их в кататоническое состояние. Другая сила — Темное Иссечение, она удерживает врага, а затем через короткое время убивает его. Использование этой способности стоит Загану очка здоровья. Эдрон Сжатия позволяет Загану удерживать врагов на месте неограниченное время и незаметно, но пока эта атака активна, Заган не может двигаться.