Shadow Gambit: The Cursed Crew получила ограниченную по времени демоверсию в Steam ©

Мюнхенский (Германия) разработчик инди-игр Mimimi Games сегодня объявил о выпуске ограниченной по времени демоверсии своей предстоящей стелс-стратегии Shadow Gambit: The Cursed Crew, которая уже доступна для ПК в Steam в рамках мероприятия Steam Next Fest.

Все, что нужно сделать игрокам, — это зайти на страницу игры в Steam и нажать зеленую кнопку «Загрузить демоверсию Shadow Gambit: The Cursed Crew», чтобы начать играть.

Демо предлагает около 2-4 часов игрового времени, в зависимости от опыта в жанре и стиле игры. Это включает в себя вступление к игре, различные миссии на двух островах и несколько посещений их корабля-призрака, Красного Марли, который служит домом для проклятой команды и ХАБом между миссиями.

Shadow Gambit: The Cursed Crew — это совершенно новая оригинальная ИС, действие которой происходит в «Затерянных Карибах» во время альтернативной истории Золотого века пиратства.

Присоединяйтесь к Красному Марли, кораблю-призраку с живой душой, и соберите команду проклятых пиратов. Используйте сверхъестественные силы, чтобы бросить вызов грозной армии Инквизиции, которая стоит между вами и таинственным сокровищем легендарного капитана Мордехая.

Shadow Gambit: The Cursed Crew выходит 17 августа 2023 года. Она будет доступна на ПК (Steam и Epic Games Store), Xbox Series X|S и PlayStation 5.