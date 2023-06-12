Shadow Gambit: The Cursed Crew выйдет на ПК и консолях 17 августа ©

Разработчик Mimimi Games объявила дату выхода своей новой стелс-стратегии Shadow Gambit: The Cursed Crew. Анонсированный трейлер Shadow Gambit: The Cursed Crew выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S 17 августа.

Действие игры происходит во время Золотого века пиратства, но в то же время содержит сверхъестественные элементы. История разработчика в жанре стелс-стратегии показывает, что он ранее работал над такими играми, как Desperados 3 и Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Демо-версия Shadow Gambit: The Cursed Crew была анонсирована ранее в этом месяце. В демоверсию можно будет играть с 19 июня, а играть можно будет до 26 июня во время Steam Next Fest.

Еще в мае Shadow Gambit: The Cursed Crew также получил трейлер, демонстрирующий остров Железного залива. Описанный как «пылающая печь» Инквизиции, Железный залив должен стать одним из самых больших островов в игре с несколькими достопримечательностями.