Мрачная метроидвания Shadow Labyrinth по мотивам Pac-Man получила крупное обновление с облегченным режимом

Необычная метроидвания Shadow Labyrinth по мотивам Pac-Man в главной роли теперь стала чуть доступнее для игроков. Игра, чья идея мрачного лабиринта с культовым героем казалась невероятной, вышла почти незамеченной: пользователи Steam жаловались на неудобное управление, редкие точки сохранения и резкие скачки сложности.

Bandai Namco решила исправить ситуацию и выпустила крупное обновление. Главной новинкой стал «Режим исследователя» — облегчённая версия игры, которая снижает сложность боёв и исследования, позволяя игрокам больше сосредоточиться на истории и мире. Главный герой получил повышенную прочность и урон, быстрее восстанавливает энергию, а традиционные лабиринтные головоломки стали проще. Точек сохранения стало больше, а существующий режим сложности переименовали в «Режим ветерана». Игроки могут переключаться между режимами в любой момент, что добавляет удобства.

Кроме того, улучшили управление: добавили отдельную кнопку для вертикальных прыжков и сделали контроль в воздухе более точным, чтобы снизить случайные ошибки.