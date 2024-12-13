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Shadow Labyrinth 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Платформер
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Жуткий Пакман и мрачные лабиринты: на TGA 2024 представили необычный платформер Shadow Labyrinth

Gutsz
Новости

Этой ночью завершилось последнее крупное игровое шоу года — The Game Awards 2024, которое удивило геймеров уже с самого начала. Во время трансляции анонсировали необычный платформер под названием Shadow Labyrinth, над которым работает японская компания Bandai Namco. Игра сочетает в себе культового героя Пакмана из одноимённой серии и мрачные элементы, напоминающие Salt and Sanctuary.

На The Game Awards 2024 объявлены главные игры года: Astro Bot, Metaphor: ReFantazio, Balatro и другие

Shadow Labyrinth представляет собой классическую метроидванию с элементами платформинга. Проект выделяется мрачной атмосферой и динамичным геймплеем. Игроку предстоит взять на себя роль мечника и пробираться через запутанные лабиринты, уничтожая призраков, чтобы разблокировать их уникальные способности. В дебютном трейлере продемонстрировано множество геймплейных элементов, вдохновлённых одним из эпизодов анимационного шоу Secret Level.

Игра разрабатывается для ПК и консолей, а её релиз запланирован на 2025 год.

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