Японский хоррор-экшен Shadow Mate выйдет в декабре 2026 года после череды переносов

Японская независимая студия SpringGuild,Inc. определилась с окончательным графиком релиза своего приключенческого экшен-хоррора Shadow Mate. Разработчики подтвердили полноценный показ проекта на грядущей выставке Tokyo Game Show 2026 с 17 по 21 сентября 2026 года, где посетителям предложат свежую игровую сборку. Сразу после этого авторы собираются выпустить публичную демоверсию в цифровом сервисе Steam, в октябре отправить игру на фестиваль Steam Next Fest, а ноябрь полностью посвятить устранению багов и полировке. Финальный релиз проекта теперь запланирован на декабрь 2026 года.

Производственный цикл тайтла оказался заметно дольше первоначальных обещаний авторов. Студия запустила разработку на движке Unreal Engine 5 еще в 2023 году и первое время твердо рассчитывала отправить проект на прилавки до конца 2024 года. Затем релиз плавно сместился на 2025 год, а теперь выход и вовсе сдвинули на конец 2026 года. Столь затянувшуюся разработку создатели связывают с переработкой боевой системы, внедрением продвинутой симуляции движений через физический плагин KawaiiPhysics и созданием новых мрачных локаций.

Сюжет игры строится вокруг девушки по имени Синтия, которая приходит в сознание в глубинах разрушенного секретного исследовательского комплекса. Внутри ее тела поселился смертоносный паразит по имени Белиал, созданный учеными в ходе запретных биологических экспериментов и принявший форму крылатого черного дракона с весьма скверным характером. Ради побега из комплекса героине приходится объединить силы с симбиотом, пробираясь сквозь толпы обезумевших исследователей и гротескных мутантов, попутно взаимодействуя с дружелюбным лаборантом Арком и загадочной девочкой по имени Мелт, обладающей необъяснимыми способностями.

Игровой процесс сочетает исследование заброшенных лабораторий в духе классических сурвайвал-хорроров и сражения с мутантами, известными как теневые гули. Ключевой особенностью механики стало слияние Синтии с ее внутренним драконом. При активации особых способностей девушка трансформируется в боевую гибридную драконью форму, получая возможность наносить мощные удары в ближнем бою и буквально разрывать монстров посреди узких коридоров заброшенного бункера.

К визуальному стилю и саундтреку авторы привлекли сразу несколько сторонних японских авторов. Дизайн персонажей и чудовищ разработал художник под псевдонимом Aoi, а промо-иллюстрации подготовили сетевые художники makoron и Matcha Ramune. За мрачную атмосферу и звуковой дизайн отвечают композитор mizuchi.x и музыкальная группа yourmythos, чьи композиции призваны подчеркнуть контраст между хрупкой анимешной героиней и гнетущим окружением разрушенного исследовательского центра.

Несмотря на преодоление отметки в 16 000 добавлений в списки желаемого в Steam, разработчики пока не планируют добавлять поддержку русского языка, ограничившись лишь японской, английской и китайской локализациями. Для запуска игры на ПК потребуется 64-битная Windows 10, процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, 8 ГБ оперативной памяти, видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580, поддержка DirectX 12 и 30 ГБ свободного места на накопителе, причем сами разработчики настоятельно советуют проходить проект строго на геймпаде.