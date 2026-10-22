Неофициальный порт Shadow of the Colossus на ПК теперь можно завершить - разработчик прошёл финал при 60 FPS

Неофициальный ПК-порт Shadow of the Colossus продолжает быстро развиваться. В версии 0.60.3 разработчик AjncSystem заявил, что игру теперь можно завершить от начала до конца. В качестве подтверждения он протестировал участок от сохранения перед последним колоссом до битвы с Малусом, после чего успешно прошёл финальные сцены и добрался до титров. Тест проводился с включёнными высококачественными текстурами, режимом PS4 Pro и настройкой 60 FPS.
Обновление также устранило несколько критических проблем с памятью. В масштабных сценах игра могла вылетать из-за нехватки памяти для текстур, поэтому теперь при её заполнении автоматически используется более низкий уровень детализации. Кроме того, был исправлен отдельный вылет после титров, связанный с распределением памяти игрового мира. Одновременно разработчики добились небольшого прироста производительности — примерно на 2,7% в Святилище.
Следом вышла версия 0.60.4, устранившая графические проблемы, появившиеся после предыдущей оптимизации. В частности, разработчик исправил голубые блоки на каменных поверхностях и мерцающие цветы. После изменения алгоритма управления детализацией текстур тест от «Новой игры+» до второго колосса прошёл без этих артефактов и без вылетов. При этом опубликованная проверка финала всё же не является подтверждением полностью безошибочного прохождения всей кампании с нового сохранения до титров, поэтому проект пока нельзя считать полностью отлаженным ПК-портом.
Есть в этой истории и доля иронии. Пока Фумито Уэда лишь говорит, что был бы не против увидеть свои старые игры на ПК, энтузиасты уже фактически делают это за него — причём бесплатно. Судя по темпам развития проекта, фанатский порт вполне может добраться до полноценного состояния раньше, чем Sony решится на официальный релиз.
Работайте, братья. Быть добру!
Вообще, на днях когда запускал и до этого дальше 20 метров от замка уйти не мог и сразу вылет.
А с 0.60.5 спокойно дошел до первого колоса, спокойно его шлепнул, потом по всей карте побегал и спокойно вышел.
п.с.: офигенная игра умели же когда то игры делать.
Запускал кто нибудь?,
какие минималки по железу; проц, видяха, опера?,
а то забугорский народ уже прошел игру, а как и на чем запустить молчат как партизаны