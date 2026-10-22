Неофициальный порт Shadow of the Colossus на ПК теперь можно завершить - разработчик прошёл финал при 60 FPS

Неофициальный ПК-порт Shadow of the Colossus продолжает быстро развиваться. В версии 0.60.3 разработчик AjncSystem заявил, что игру теперь можно завершить от начала до конца. В качестве подтверждения он протестировал участок от сохранения перед последним колоссом до битвы с Малусом, после чего успешно прошёл финальные сцены и добрался до титров. Тест проводился с включёнными высококачественными текстурами, режимом PS4 Pro и настройкой 60 FPS.

Обновление также устранило несколько критических проблем с памятью. В масштабных сценах игра могла вылетать из-за нехватки памяти для текстур, поэтому теперь при её заполнении автоматически используется более низкий уровень детализации. Кроме того, был исправлен отдельный вылет после титров, связанный с распределением памяти игрового мира. Одновременно разработчики добились небольшого прироста производительности — примерно на 2,7% в Святилище.

Следом вышла версия 0.60.4, устранившая графические проблемы, появившиеся после предыдущей оптимизации. В частности, разработчик исправил голубые блоки на каменных поверхностях и мерцающие цветы. После изменения алгоритма управления детализацией текстур тест от «Новой игры+» до второго колосса прошёл без этих артефактов и без вылетов. При этом опубликованная проверка финала всё же не является подтверждением полностью безошибочного прохождения всей кампании с нового сохранения до титров, поэтому проект пока нельзя считать полностью отлаженным ПК-портом.

Есть в этой истории и доля иронии. Пока Фумито Уэда лишь говорит, что был бы не против увидеть свои старые игры на ПК, энтузиасты уже фактически делают это за него — причём бесплатно. Судя по темпам развития проекта, фанатский порт вполне может добраться до полноценного состояния раньше, чем Sony решится на официальный релиз.