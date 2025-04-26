Режиссёр "Хищник: Пустоши" при создании фильма вдохновлялся Shadow of the Colossus

Режиссёр нового фильма «Хищник: Пустоши» Дэн Трахтенберг признался, что при создании проекта черпал вдохновение не только из кино, но и из видеоигр — в частности, из культовой Shadow of the Colossus. Как отметил он в интервью, важную роль в игре играет связь главного героя с его спутником — лошадью, и именно эту эмоциональную динамику он хотел передать в отношениях между персонажами фильма.

В центре сюжета — девушка по имени Тия в исполнении Элль Фаннинг, которая оказалась на другой планете. Её герой стал полной противоположностью Хищника по имени Дек: он немногословен и грозен, она же общительна и обладает неожиданными способностями.

Хищника сыграл бывший баскетболист Димитриус Коломатанги. Он впечатлил создателей на пробах своей физической подготовкой и актёрским мастерством. Более того, ради роли он выучил вымышленный язык, специально созданный для фильма.