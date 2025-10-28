Shadow of the Colossus изначально задумывалась как мультиплеерная онлайн-игра

Экшен-приключение Shadow of the Colossus от PlayStation и разработчика Team ICO — одна из самых захватывающих игр, вышедших на PlayStation 2, а позже и в ремейке для PS4. В новом интервью ее создатель Фумито Уэда рассказал о секретах разработки этого проекта.

По словам Фумито Уэды, изначально проект был задуман как многопользовательская онлайн-игра, для которой даже был снят промо-ролик, но из-за недостаточного опыта команды в разработке многопользовательских онлайн-игр она так и не была выпущена. Позднее в финальном варианте игра была преобразована в однопользовательское приключение.

Лично мне был интересен опыт совместного онлайн-сотрудничества с другими игроками для достижения какой-то цели. Однако, как я уже говорил в различных интервью, в то время у команды не было технических ресурсов, необходимых для запуска игры в онлайн-режиме. Тщательно проанализировав, что мы можем, а что не можем сделать, мы решили пойти в другом направлении и отказаться от онлайн-элемента.

Уэда признался, что в то время он был одержим Battlefield 1942, масштабной многопользовательской онлайн-игрой, поощряющей сотрудничество и взаимодействие. Впрочем, в конце концов новизна прошла, и он вернулся к одиночным играм.

Видеоигры зародились как развлечение, в котором ты играешь против компьютера, но идея встречи с существом, которое кажется живым, даже когда ты один, стала для меня центральной.

И все же весьма интересно, что могло бы получиться — мультиплеерная онлайн-версия Shadow of the Colossus звучит не так уж плохо и, вероятно, могла бы стать своего рода предшественницей Monster Hunter.