Создатель Ico и Shadow of the Colossus не против ПК-портов своих старых игр

Новая игра о гигантских роботах gen Atlas во многом черпает вдохновение из прошлых работ знаменитого японского геймдизайнера Фумито Уэды, но одновременно знаменует собой важную веху в карьере легендарного геймдизайнера. Благодаря сотрудничеству с Epic Games и переходу на движок Unreal Engine 5, этот проект станет первым в истории Уэды релизом, который официально выйдет на ПК.

В интервью изданию PC Gamer разработчик признался, что очень рад возможности расширить аудиторию за счет новой платформы. Более того, он не против увидеть на компьютерах и свои культовые старые шедевры.

«Если такой шанс появится, для самих игр это будет только плюсом», — отметил Уэда.

Однако в данном вопросе последнее слово остается не за их создателем. Права на Ico и Shadow of the Colossus принадлежат компании Sony, которая, скорее всего, полностью контролирует и The Last Guardian.

Поэтому Уэда не может по щелчку пальцев запустить разработку портов для Steam. Ситуацию усложняет и то, что PlayStation сейчас сокращает количество своих крупных релизов на ПК, так что надеяться на скорый перенос классики точно не стоит.