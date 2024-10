Создатели культовой Shadow of the Colossus поздравили с 19-летием игры и намекнули на следующий проект

Студия genDESIGN отмечает 19 лет с момента создания культовой Shadow of the Colossus, а также кратко упомянули о следующем проекте.

Shadow of the Colossus и ICO — одни из самых уникальных игр в истории PlayStation. Обе игры предлагают уникальный игровой процесс и чрезвычайно успешный способ повествования историй. Ответственной за обе игры была Team ICO — одна из частей Japan Studio. В 2011 году ключевой создатель Фумито Уэда покинул группу. Этот момент считается концом деятельности Team ICO.

Вместе с Уэдой ушли и другие сотрудники, что позволило создать еще одну студию. genDESIGN сыграла важную роль в выводе на рынок The Last Guardian (2016), но с тех пор команда не выпустила ни одной игры. Мы знаем, что genDESIGN начала сотрудничать с Epic Games, но сам проект окутан тайной. Вчера студия отметила 19 лет со дня создания Shadow of the Colossus, игры, дебютировавшей на PlayStation 2 в 2005 году. В 2011 году вышла HD-версия на PlayStation 3, а в 2018 году студия Bluepoint подарила нам полноценный ремейк.

Создатели также решили заверить сообщество, что новая игра все еще находится в разработке.

27 октября — дата выхода Shadow of the Colossus! Прошло 19 лет с момента выхода игры в 2005 году! Мы хотели бы поблагодарить всех, кто играл в эту игру, и всех фанатов, которые нас поддерживали. В настоящее время genDESIGN с большим энтузиазмом работает над новой игрой! Ждите ее!

Конечно, это не конкретика, но сообщение должно по крайней мере успокоить тех, кто беспокоится о будущем genDESIGN. Не известно, что Фумито Уэда планирует на этот раз, но можно быть уверенным в одном - игра, безусловно, будет уникальной.