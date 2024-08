Двухмерный сайдскроллер Shadow of the Ninja - Reborn обзавёлся демоверсией на консолях

ININ объявила о выпуске игровой демоверсии Shadow of the Ninja - Reborn, которая доступна для Xbox сегодня и скоро появится на PlayStation и Nintendo Switch. Получите эксклюзивный краткий обзор футуристического, наполненного адреналином мира Shadow of the Ninja - Reborn. Не упустите свой шанс стать одним из первых, кто сыграет в первый уровень (в одиночном режиме или с другом) Shadow of the Ninja - Reborn.

Shadow of the Ninja - Reborn появится 29 августа 2024 г. на PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch и Steam.