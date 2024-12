Феодальная Япония с элементами стимпанка в геймплейном трейлере ролевой игры Shadow of the Road

Another Angle Games и издательство Owlcat Games представили новый трейлер ролевой игры Shadow of the Road.

Shadow of the Road перенесёт игроков в уникальный мир, где традиционная феодальная Япония переплетается с магией и стимпанком. Игрокам предстоит собрать отряд из разнообразных персонажей и вступить в борьбу с демонами и механическими созданиями.

Сюжет игры будет нелинейным: каждое принятое решение повлияет на развитие событий. Также разработчики обещают тактические пошаговые сражения и атмосферу, погружающую в альтернативную реальность.

Игра выйдет на ПК, и уже сейчас её можно добавить в список желаемого в Steam.