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Shadow of the Road 2025 г.
Ролевая, Стратегия, Инди, Пошаговая, Вид сверху
6.7 35 оценок

Феодальная Япония с элементами стимпанка в геймплейном трейлере ролевой игры Shadow of the Road

butcher69
Новости

Another Angle Games и издательство Owlcat Games представили новый трейлер ролевой игры Shadow of the Road.

Shadow of the Road перенесёт игроков в уникальный мир, где традиционная феодальная Япония переплетается с магией и стимпанком. Игрокам предстоит собрать отряд из разнообразных персонажей и вступить в борьбу с демонами и механическими созданиями.

Сюжет игры будет нелинейным: каждое принятое решение повлияет на развитие событий. Также разработчики обещают тактические пошаговые сражения и атмосферу, погружающую в альтернативную реальность.

Игра выйдет на ПК, и уже сейчас её можно добавить в список желаемого в Steam.

23
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Talendor3

японский арканум?

4
DezkQ

как же надоели эти самураи, фу

3
Kaburagi

Есть такое. И викинги тоже.

0
Sergey Yeremin

кто то сказал "мы делаем арканум2"????

0
Sigon

Шрифт постера прям отдает киберпанком.

0
Max Rolens

Игра о Японии без японского языка )))

-1
Капитан Баттхерт

Хоть без негра и на том спасибо.

5
JKarter

Это мы ждём.

-1
Kaburagi

Безвкусица. Для детей на мобилках - пей ту вин, уровень

-1
Sir Walter

Про самураев, Японию и без японской локализации?? Это большой минус и упущение. брух

-4