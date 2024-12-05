Феодальная Япония с элементами стимпанка в геймплейном трейлере ролевой игры Shadow of the Road

Another Angle Games и издательство Owlcat Games представили новый трейлер ролевой игры Shadow of the Road.
Shadow of the Road перенесёт игроков в уникальный мир, где традиционная феодальная Япония переплетается с магией и стимпанком. Игрокам предстоит собрать отряд из разнообразных персонажей и вступить в борьбу с демонами и механическими созданиями.
Сюжет игры будет нелинейным: каждое принятое решение повлияет на развитие событий. Также разработчики обещают тактические пошаговые сражения и атмосферу, погружающую в альтернативную реальность.
Игра выйдет на ПК, и уже сейчас её можно добавить в список желаемого в Steam.
японский арканум?
как же надоели эти самураи, фу
Есть такое. И викинги тоже.
кто то сказал "мы делаем арканум2"????
Шрифт постера прям отдает киберпанком.
Игра о Японии без японского языка )))
Хоть без негра и на том спасибо.
Это мы ждём.
Безвкусица. Для детей на мобилках - пей ту вин, уровень
Про самураев, Японию и без японской локализации?? Это большой минус и упущение. брух