Глубокое погружение в мир мистических существ в новом трейлере Shadow of the Road

Издатель Owlcat Games и разработчик Another Angle Games приглашают игроков погрузиться в мир ёкаев — мистических существ, тесно связанных с японским фольклором, и узнать их глубокое влияние на игру. Новый трейлер Shadow of the Road показывает множество ёкаев, каждый из которых воссоздан с потрясающим вниманием к деталям, вдохновленным народными поверьями и мифами.

Ёкаи в этой игре — это не просто мимолетные персонажи. Они активно влияют на сюжет и геймплей, могут быть как добрыми и игривыми, так и опасными врагами. Их поведение сложно предсказать, и каждый из них таит в себе что-то необычное. Некоторые ёкаи становятся союзниками, помогая героям и создавая связи, которые меняют ход событий. Другие же могут стать настоящими противниками, превращая сражения в жестокие и напряженные моменты.

В Shadow of the Road игроки не только сразятся с ёкаями, но и смогут использовать их удивительные способности. Это добавляет в игру элемент стратегии и еще больше подогревает интерес к исследованиям таинственного мира, где каждый выбор может привести к неожиданным последствиям.