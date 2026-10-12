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Shadow of the Road 10.03.2027
Ролевая, Стратегия, Инди, Пошаговая, Вид сверху
6.9 49 оценок

Релиз Shadow of the Road отложили до марта 2027 года ради доработки тактики и баланса

RedDay13 RedDay13

Разработчики Shadow of the Road объявили о переносе релиза. Игра выйдет 10 марта 2027 года вместо ранее запланированного ноября 2026-го. По словам команды, дополнительное время нужно, чтобы доработать проект и довести его до должного уровня.

За это время авторы проработают тактическую составляющую боёв и баланс, а также настроят систему прогрессии. Цель — сделать развитие отряда увлекательнее и дать игрокам больше причин экспериментировать с навыками и адаптировать тактику.

Shadow of the Road выйдет 12 ноября - RPG о феодальной Японии столкнёт самураев с ёкай и стимпанк-технологиями

Shadow of the Road — пошаговая тактическая RPG, действие которой разворачивается в альтернативной Японии 1868 года. Это мир, где феодальные традиции переплелись с магией и стимпанком: рядом с древними храмами возвышаются паровые машины, а на полях сражений встречаются ёкай и мифические существа. Разработкой занимается студия Another Angle Games, издателем выступает Owlcat Games, известная по Pathfinder: Kingmaker и Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Сюжет строится вокруг ронинов Сатору и Акиры, которым поручено защищать таинственного мальчика с огромной и неуправляемой силой. Игрокам предстоит собрать отряд героев, каждый из которых имеет собственную мотивацию и прошлое, а решения будут влиять на отношения внутри группы и развитие истории. Сражения проходят в классическом пошаговом формате с самурайским акцентом: позиционирование, инициатива и выбор способностей играют ключевую роль.

Игра создаётся эксклюзивно для ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), а в Steam уже доступна демоверсия.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
TreacherousUmbert

Сначала No Rest for the Wicked, теперь эта игра, и каждый раз говорят, что нужно что-то исправить, доработать. Ну а то, что в ноябре выходит GTA 6, это, конечно, просто совпадение.