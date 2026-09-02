Shadow of the Road выйдет 12 ноября - RPG о феодальной Японии столкнёт самураев с ёкай и стимпанк-технологиями

Owlcat Games и Another Angle Games объявили дату выхода Shadow of the Road — сюжетной пошаговой RPG, действие которой разворачивается в альтернативной Японии 1868 года. Игра выйдет на ПК 12 ноября в Steam, GOG и Epic Games Store.

Сюжет переносит игроков в эпоху гражданской войны между сторонниками сёгуна Токугавы и армией императора Муцухито, которую поддерживает Британская Восточно-Японская компания. При этом привычная историческая эпоха здесь переплетается с магией и технологиями: рядом с древними храмами возвышаются паровые машины, а в мире обитают ёкай и другие мистические существа.

Игрокам предстоит собрать команду героев и отправиться в опасное путешествие под руководством главы разведки Токугавы. В центре истории окажутся ронины Сатору и Акира, которым поручено защищать таинственного мальчика с огромной и неуправляемой силой. По мере развития сюжета к группе присоединятся новые персонажи со своими мотивами, прошлым и личными целями.

Shadow of the Road делает заметный акцент на выборах. Решения игрока будут влиять на отношения между героями, их дальнейшие пути и развитие истории. Можно укреплять дружбу, разрывать отношения или восстанавливать семейные связи.

Сражения проходят в классическом пошаговом формате с элементами самурайской тактики. Каждый член отряда обладает собственными навыками и способностями, а социальная динамика между героями также может влиять на происходящее на поле боя. Поэтому состав команды и взаимодействие персонажей станут важной частью стратегии.

Shadow of the Road выйдет на ПК 12 ноября.