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Shadow of the Road TBA
Ролевая, Стратегия, Инди, Пошаговая, Вид сверху
6.9 47 оценок

Трейлер Shadow of the Road показывает мрачную Японию XIX века где самураи сражаются бок о бок с мехами и ёкаями

butcher69 butcher69

Издатель Owlcat Games и студия Another Angle Games представили новый трейлер тактической RPG Shadow of the Road, посвящённый миру игры. Ролик знакомит игроков с альтернативной Японией эпохи Бакумацу, где исторические события переплетаются с мистикой, паровыми технологиями и масштабным военным конфликтом.

Действие Shadow of the Road разворачивается в XIX веке во время противостояния сёгуна и императора. Однако в этой версии истории на поле боя выходят не только самураи. Корпорация East Nippon вооружает императорские войска механическими боевыми машинами, а ками и ёкай из японской мифологии преследуют собственные цели, превращая страну в опасное место, где традиции сталкиваются с индустриальной революцией.

Главными героями станут ронины Сатору и Акира, которым поручено сопровождать загадочного мальчика с неконтролируемой силой. По мере развития сюжета к отряду присоединятся новые персонажи со своими мотивами, а решения игрока будут влиять на отношения между союзниками, развитие их личных историй и дальнейший ход событий.

Разработчики также напоминают, что Shadow of the Road сделает ставку на пошаговые тактические сражения. Каждый член команды обладает уникальными способностями, а взаимодействие между персонажами станет важной частью боевой системы, открывая дополнительные тактические возможности.

Новый трейлер делает акцент не на геймплее, а на атмосфере проекта, демонстрируя разнообразные локации и визуальный стиль, в котором самурайская эстетика органично сочетается с элементами стимпанка и японского фольклора. Такой необычный сеттинг уже выделяет Shadow of the Road среди других тактических RPG.

Опробовать игру можно уже сейчас: демоверсия Shadow of the Road доступна на PC в Steam. Дата полноценного релиза пока не объявлена.

Трейлеры 7
9
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
QueasyRush

всех уже натурально тошнит от средневековой японии, даже Петросян говорил если хотите уничтожить артиста для народа - начните крутить его круглые сутки по всем каналам

5
Neko-Acheron

Я обожаю Японию, но делать игру о Японии без японского это очень странно…

Кей Овальд

Простенько, но любопыто. Совокоты? До встречи лет через 10, походу.