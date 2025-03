В Steam стартовал открытый альфа-тест тактической ролевой игры Shadow of the Road

Польская студия Another Angle Games в сотрудничестве с издателем Owlcat Games (Pathfinder, WH40K: Rogue Trader) сегодня начали открытый альфа-тест своей предстоящей пошаговой CRPG Shadow of the Road. Она сочетает в себе феодальную Японию с технологией стимпанка в совершенно новом сеттинге.

Действие Shadow of the Road происходит в период ожесточенной борьбы за власть между сёгунатом Токугава и императором Муцухитом, он же Мэйдзи, который дал название всему историческому периоду. Несмотря на свой специфический исторический сеттинг, игра не боится обогащать ее современными элементами или японской мифологией, где в дополнение к футуристическим технологиям в игру вступают также призраки ёкаев.

В альфа-версии представлены четыре разных игровых персонажа, каждый из которых обладает уникальными способностями, мотивами и предысториями. Это позволяет вам экспериментировать не только с вашими решениями, но и со стилями боя и стратегиями. Хотя бой пошаговый, вы можете мудро использовать свои способности, чтобы повернуть порядок атак в свою пользу.