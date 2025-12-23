Благодаря сбою в PS Store можно бесплатно получить Shadow of the Tomb Raider

Известная ошибка PS Store снова дала о себе знать, в результате котороой Shadow of the Tomb Raider от Eidos Montreal стала бесплатной для игроков. Глюк впервые заметили игроки из Гонконга, но впоследствии его подтвердили и пользователи PSN из других регионов.

Чтобы получить бесплатную копию, необходимо иметь учетную запись PSN в Гонконге, Сингапуре, Малайзии или Австралии. Перейдите на страницу Shadow of the Tomb Raider в PS Store и выберите демоверсию. После добавления демки в библиотеку вернитесь на страницу игры в PS Store, чтобы добавить полную версию игры в свою библиотеку. Игроки на Reddit подтвердили, что на данный момент глюк по-прежнему работает. Впрочем, стоит помнить, что Sony уже отзывала лицензии на игры, которые случайно стали бесплатными.

В то же время, неизвестно, работает ли этот трюк за пределами перечисленных регионов, но если хотите, можете попробовать сами.