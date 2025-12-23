ЧАТ ИГРЫ
Shadow of the Tomb Raider 14.09.2018
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 2 932 оценки

Благодаря сбою в PS Store можно бесплатно получить Shadow of the Tomb Raider

Gruz_ Gruz_

Известная ошибка PS Store снова дала о себе знать, в результате котороой Shadow of the Tomb Raider от Eidos Montreal стала бесплатной для игроков. Глюк впервые заметили игроки из Гонконга, но впоследствии его подтвердили и пользователи PSN из других регионов.

Чтобы получить бесплатную копию, необходимо иметь учетную запись PSN в Гонконге, Сингапуре, Малайзии или Австралии. Перейдите на страницу Shadow of the Tomb Raider в PS Store и выберите демоверсию. После добавления демки в библиотеку вернитесь на страницу игры в PS Store, чтобы добавить полную версию игры в свою библиотеку. Игроки на Reddit подтвердили, что на данный момент глюк по-прежнему работает. Впрочем, стоит помнить, что Sony уже отзывала лицензии на игры, которые случайно стали бесплатными.

В то же время, неизвестно, работает ли этот трюк за пределами перечисленных регионов, но если хотите, можете попробовать сами.

13
8
Комментарии:  8
-zotik-

Трилогия и так в экстра лежит. За любой обход бан словить акка можно и это лучший из вариантов которым могут тебя наградить)

4
Юрий Пенкин

так бан то будет не основного акка

-zotik- Юрий Пенкин

Всеравно не приятно

1
Miero

А пк боярам нахаляву эпики раздавали всю трилогию

3
Scorpion_GamePlay

А потом её отнимут как обычно

2
Иваныч из Тулы

И даром не надо.

1
Даздрасен Дыклоп

А разве есть демоверсия в цывылызованых странах?

Allexandrr

Благодаря торрентам, игру можно получить бесплатно без всяких сбоев )