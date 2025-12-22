Еще две игры из трилогии Tomb Raider: Survivor могут выйти на Switch и Switch 2

18 ноября без всякого предварительного анонса на Switch и Switch 2 состоялся релиз Tomb Raider (2013). В Aspyr явно остались довольны коммерческим успехом данного порта и вполне могут повторить этот опыт.

Джордан Риз, менеджер по продуктам компании Aspyr, в интервью Nintendo Everything рассказал, что интерес со стороны фанатов не остался без внимания. Поэтому его команда решила изучить возможность портирования всей трилогии Survivor на консоли Nintendo.

Мы, безусловно, заметили этот вопрос! Нам удалось вернуть классическую эпоху (I-VI) и теперь «историю происхождения» Лары Крофт на современные платформы Nintendo. Прямо сейчас мы не можем ничего анонсировать, но теплый прием данного релиза — большая мотивация для нас продолжать изучать все возможности.

Напомним, что в трилогию входят следующие игры: Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider.