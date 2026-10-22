Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition вышла на Nintendo Switch 2

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition официально вышла на Nintendo Switch 2. Игра уже доступна в цифровом магазине Nintendo eShop по цене 40 долларов (около 3300 рублей). До 4 ноября действует скидка 10%.

Это заключительная часть трилогии, в которой Ларе Крофт предстоит остановить организацию «Тринити» и предотвратить апокалипсис майя. Действие разворачивается в джунглях и экзотических локациях, а путь лежит к легендарному затерянному городу инков Паитити. Ларе предстоит использовать скрытность, арсенал оружия и навыки выживания, чтобы помешать врагам завладеть силой древнего бога.

В Definitive Edition входит базовая игра, все семь дополнительных гробниц испытаний, кооператив на двоих по сети, а также всё загружаемое оружие, костюмы и навыки. Помимо сюжета, игрокам доступны побочные задания, охота за ресурсами и крафт снаряжения. Версия для Switch 2 была переработана под возможности консоли.