Shadow of the Tomb Raider получит физическое издание для Nintendo Switch 2

Компания Limited Run Games анонсировала выпуск физической версии Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition для консоли Nintendo Switch 2. Информация об этом появилась в официальном аккаунте компании в социальной сети X; прием предварительных заказов начнётся 6 ноября 2026 года.

Также было представлено коллекционное издание (Collector's Edition), в состав которого входят: физическая копия игры, внешний футляр (слипкейс), дополняющий комплект трилогии «Survivor», металлический футляр (стилбук), реплика «Ключа Чак-Чель» и компакт-диск с оригинальным саундтреком. Согласно рекламным материалам, оформить предзаказ можно будет до 27 декабря 2026 года.

Цифровая версия Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition вышла на Nintendo Switch 2 22 октября 2026 года. С ее релизом на платформе полностью представлена ​​трилогия «Survivor» — ранее здесь уже вышли Tomb Raider: Definitive Edition и Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration.