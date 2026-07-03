Shadow of the Tomb Raider уберут из Xbox Game Pass в июле

Корпорация Microsoft подтвердила, что в июле 2026 года подписку покинет приключенческий экшен Shadow of the Tomb Raider — финальная часть современной линейки о Ларе Крофт. Ранее, в конце июня, каталог сервиса уже лишился первых двух частей обновленной франшизы — перезапуска Tomb Raider и сиквела Rise of the Tomb Raider. Таким образом, платформа полностью завершает ротацию обновленной трилогии.

Сюжетная арка Survivor посвящена становлению знаменитого британского археолога и ее первым масштабным экспедициям. В первой части Лара Крофт борется за жизнь на затерянном острове Яматай у берегов Японии, в Rise of the Tomb Raider отправляется в Сибирь на поиски секрета бессмертия, а в финальной Shadow of the Tomb Raider исследует джунгли Перу, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.

Несмотря на удаление из бесплатного каталога Game Pass, все три игры остаются доступны для прямой покупки в цифровом магазине Xbox.