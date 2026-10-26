Shadow of the Tomb Raider вошла в чарты eShop

Игра Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition вошла в чарты eShop для Nintendo Switch 2. С момента ее релиза на новой консоли прошло всего несколько дней. Согласно данным портала Nintendo Everything, игра дебютировала на шестом месте в чарте «Только цифровые релизы» и заняла 18-ю строчку в общем чарте всех игр.

Релиз Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition на Nintendo Switch 2 состоялся 22 октября 2026 года. Ранее на этой платформе уже вышли Tomb Raider Definitive Edition и Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration, так что этот релиз полностью завершает трилогию перезапуска на новейшей консоли от Nintendo. Сейчас игру можно приобрести в Nintendo eShop со стартовой скидкой 10%, которая будет действовать до 4 ноября 2026 года.

В третьей части знаменитой трилогии Лара Крофт отправляется в путешествие по Мексике и Перу, чтобы предотвратить апокалипсис, предсказанный древними майя. Сюжет проведет игроков через опасные джунгли, затерянные гробницы и скрытый город Пайтити, пока Лара пытается помешать организации «Тринити» завладеть силой древнего божества.

Издание Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition включает в себя базовую игру, все семь дополнений с гробницами испытаний, режим совместной онлайн-игры для двух игроков, а также все ранее выпускавшиеся комплекты оружия, костюмов и навыков. Игроки также могут проходить необязательные гробницы испытаний для получения внутриигровых наград.