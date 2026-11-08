Shadow of the Tomb Raider заняла двадцатое место в чартах Nintendo Switch 2

Игра Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition третью неделю подряд остается в чартах цифрового магазина eShop для Nintendo Switch 2. За неделю, закончившуюся 8 ноября 2026 года, игра заняла 20-е место в рейтинге цифровых продаж. По данным портала Nintendo Everything, позиции проекта постепенно снижаются. Игра потеряла 9 строчек по сравнению с 1 ноября (тогда она была на 11-м месте). Если же сравнивать с дебютом 25 октября, то падение составило 14 позиций — сразу после релиза 22 октября 2026 года экшен стартовал с 6-й строчки.

Версию для новой консоли подготовила студия Aspyr Media. До этого на платформе уже вышли Tomb Raider Definitive Edition и Rise of the Tomb Raider. Таким образом, теперь вся обновленная трилогия о Ларе Крофт полностью доступна на актуальной приставке от Nintendo.

За разработку Shadow of the Tomb Raider отвечала студия Eidos Montreal совместно с Crystal Dynamics. В этой части Лара Крофт отправляется в путешествие по Мексике и Перу, чтобы остановить предсказанный мифами майя конец света. Сюжет крутится вокруг противостояния с орденом «Тринити», поисков затерянного города Пайтити и исследования древних руин.

В состав Definitive Edition входит сама игра и весь дополнительный контент. Сюда включены 7 бонусных гробниц испытаний, сетевой кооператив на двоих, а также все ранее вышедшие костюмы, оружие и навыки для героини.