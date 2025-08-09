Вышла демоверсия нарративно-ориентированного хоррор-шутера Shadow Project

SK Studios выпустила бесплатную демоверсию своей будущей игры Shadow Project. Это хоррор-шутер от первого лица, вдохновлённый S.T.A.L.K.E.R. и Metro, с акцентом на сюжет. В честь этого события команда также опубликовала новый геймплейный трейлер. В нём показаны как новые функции, так и старые элементы, но теперь всё выглядит гораздо более отточенным и приближенным к финальной версии игры по сравнению с первым анонсирующим трейлером.

Демоверсия включает два полных уровня и даст игрокам более часа игрового процесса. Также в неё включены шесть полных музыкальных треков из саундтрека игры. Игра использует движок Unity, а не Unreal Engine 5.

Действие Shadow Project разворачивается во времена Холодной войны, когда США и Советский Союз находились в напряжённом противостоянии. В игре вам предстоит проникнуть на советскую территорию, чтобы остановить секретный эксперимент. Уровни проработаны до мелочей и реалистичны. Вы можете искать припасы в каждой локации и выбирать, как играть: сражаться с врагами лицом к лицу, прокрадываться мимо них или искать скрытые пути.

Игроки будут использовать настоящее оружие времён Холодной войны в самых разных сражениях. Им предстоит исследовать обширные открытые пространства и пугающие подземные туннели. Также им придётся тщательно контролировать запас боеприпасов и припасов. Кроме того, они смогут добавлять особые детали к оружию, чтобы изменить игровой процесс.

SK Studios планировала выпустить Shadow Project в 2025 году. Однако было принято решение отложить релиз до 2026 года. На данный момент точной даты выхода нет.