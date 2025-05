The Shadow Syndicate - новый нуарный стелс-экшен от Killasoft, где детектив распутывает заговоры в Бруклине 1930-х годов

Пока геймеры ждут выхода The Wolf Among Us 2, которая, как сообщается, всё ещё находится в разработке, на данный момент хорошим вариантом может стать The Shadow Syndicate, которую недавно анонсировали для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 и ПК.

The Shadow Syndicate, разработанная колумбийской инди-студией Killasoft, даёт возможность сыграть за Сэма Марлоу, отставного солдата, ставшего частным детективом, который пытается раскрыть заговор, охватывающий весь город, с участием тайных обществ, оккультных сил и надвигающейся тьмы в Бруклине 1930-х годов.

Игра обещает «насыщенный кинематографический опыт», сочетающий в себе сюжет в стиле нуар и динамичный геймплей. Игроки будут раскрывать секреты в мрачной атмосфере Бруклина, допрашивая неигровых персонажей, решая головоломки и находя улики в истории, которая сочетает в себе оживлённые городские районы с основными миссиями и побочными заданиями.

Игровой процесс позволяет использовать стильный подход, вовлекающий игроков в кинематографические перестрелки с замедлением времени, скрытные захваты и множество сверхъестественных способностей в стиле Dishonored. Элементы иммерсивного симулятора чем-то напоминают Deus Ex, а перестрелки и детективный игровой процесс отсылают к Max Payne и LA Noire.

Одним из самых отличительных элементов игры является её художественный стиль. Shadow Syndicate выполнен в кинематографичной, пиксельной эстетике и сочетает в себе образы животных с человеческими персонажами — барменами, пешеходами и полицейскими. Shadow Syndicate наполнен атмосферой, которая является ключевым элементом игры — команда, похоже, отлично справилась с этим.

В настоящее время дата выхода неизвестна, скорее всего релиз The Shadow Syndicate должен состояться в 2026 году.