Баг в PS Store позволил бесплатно забрать Shadow Tactics: Blades of the Shogun

В PlayStation Store неожиданно появилась возможность забрать Shadow Tactics: Blades of the Shogun абсолютно бесплатно. Официальных объявлений о раздаче не было, поэтому, скорее всего, это баг системы. Многие пользователи уже успели добавить игру себе в библиотеку.

Чтобы получить игру бесплатно, нужно сначала добавить пробную версию Shadow Tactics: Blades of the Shogun для PS4 в свою библиотеку, а затем перейти на страницу полной версии для PS4 и PS5 и повторить действие. Пользователи отмечают, что после выполнения этих шагов игра остается доступной даже без подписки PS Plus.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun — это тактический стелс-симулятор, события которого разворачиваются в Японии периода Эдо. Игроки управляют командой из пяти ассасинов, каждый со своими уникальными навыками: ниндзя Хаято специализируется на скрытном проникновении, самурай Муген опирается на силу, Айко использует маскировку, Юки расставляет ловушки, а Такума поражает врагов на расстоянии.