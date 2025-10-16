Shadow Tactics: Blades of the Shogun получила next-gen-обновление для PS5

Издательство Daedalic Entertainment неожиданно для всех выпустило next-gen-обновление для тактического стелс-экшена Shadow Tactics: Blades of the Shogun на PlayStation 5. Все владельцы оригинальной версии для PS4 могут бесплатно загрузить обновление для консолей нового поколения, которое включает поддержку 4K и 60 FPS, а также более быструю загрузку.

Напомним, что тактическая игра от уже закрытой студии Mimimi Games вышла в 2016 году на ПК, а позже была портирована на консоли предыдущего поколения. В декабре 2024 года на PS5 и Xbox Series вышло отдельное дополнение Aiko's Choice, а Hooded Horse стала издателем другой игры студии — Shadow Gambit: The Cursed Crew.

Портированием игры на новую платформу занимался разработчик по имени Макс Стеген.