Shadow Tactics: Blades of the Shogun выйдет в марте для Nintendo Switch 2

Если вы любите тактические игры и у вас есть консоль Nintendo Switch 2, то вам наверняка будет интересно узнать, что 18 марта состоится релиз высоко оцененной игры Shadow Tactics: Blades of the Shogun от студии Mimimi Games, вместе с большим дополнением Aiko’s Choice.

Разработчики в анонсе упоминают, что издание для Nintendo Switch 2 станет «ультимативной» консольной версией. Она получит ряд улучшений (например, ускоренные загрузки), а также полную поддержку функции мыши в контроллерах Joy-Con 2.

На телевизоре игровым процессом можно будет наслаждаться в разрешении 4K, а в портативном — в 1080p. Немного огорчает поддержка только 30 кадров в секунду, но для такой игры это не самая большая трагедия.

Игра от студии Mimimi Games уже доступна на PC, PlayStation и Xbox, где она получила крайне положительные отзывы (96% в Steam).